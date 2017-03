L'errore di Jiang Zhipeng ha reso tutto facile per il gol di Mehdi Taremi, risultato decisivo nella vittoria dell'Iran sulla Cina nella partita di qualificazione a Russia 2018. La moglie del calciatore ha colto l'occasione per rendere pubblico il disagio vissuto insieme a lui nel corso del loro matrimonio: "Per tre anni e mezzo su quattro di matrimonio mi ha tradito con altre donne, ora sta provando a mandarmi nella tomba". Ha anche contattato la Chinese football association per farlo squalificare, ma nessuno ha ancora preso provvedimenti.