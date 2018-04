Ha fallito il gol del 2-1, che poteva chiudere la partita contro il Salisburgo. Luis Alberto recita un sincero mea-culpa su Instagram: "Difficile spiegare quanto successo ieri, sono d’accordo con molti di voi che è stata buttata al vento una semifinale. La Lazio ha lottato in ogni momento tranne in quei 5 minuti, in cui è sfumato un anno di Europa League. Chiedo scusa a tutti i tifosi a nome mio e di tutta la squadra. Tuttavia abbiamo chiaro in testa che ora c’è il derby, non possiamo disunirci né mollare. In campionato dobbiamo continuare a combattere per centrare il nostro obiettivo".