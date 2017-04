Si avvicina la doppia sfida di Champions League tra il Barcellona e la Juventus ed il tecnico dei catalani è già in clima partita. Alla vigilia del match di Liga contro il Granada ha dichiarato: “Sono contento che la Juventus debba giocare due volte col Napoli ma la situazione dei bianconeri in campionato è più comoda della nostra. Il calendario è intenso come pretendiamo che sia. Ma è leggero rispetto a quello che abbiamo avuto a gennaio. Ci saranno più ore per riposare. Ma sarà un finale di stagione appassionante e interessante. Le mie sensazioni positive, lo vedo dall'intensità con cui si allenano i giocatori. Sono ottimista e fiducioso che vedrò una bella versione della squadra da qui a giugno. Siamo al rush finale in cui si vedono piu' vicini i titoli, arriva il momento di massima difficoltà ma è una motivazione.”