Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del suo addio al Barcellona: ''Ho un rapporto ideale con il gruppo e credo che nei mesi la situazione sarà sempre migliore. Il mio sostituto? Non parlo per supposizioni, voglio solo fare il massimo in questo finale di avventura. A giugno valuteremo il futuro, ma non so se mia moglie mi vorrà avere a casa un anno''.