L'ex allenatore del Barcellona Luis Enrique, ha parlato a FourFourTwo: "In passato mi hanno accostato al Reading ma erano solo speculazioni. Mi hanno chiamato mentre ero in giro in bici in Sudafrica e non ne sapevo niente. Però devo dire che mi piacerebbe allenare in Inghilterra un giorno, anche se per mia moglie sarebbe un problema per il clima perché è di Barcellona. Dipenderà molto da chi mi chiamerà e dal calcio che vorranno esprimere".