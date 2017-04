Ha parlato anche della Juventus l'allenatore del Barcellona, Luis Enrique, in vista della partita di domani contro il Siviglia: "Mi sorprendono le continue critiche a questa squadra, è formidabile. La partita di mercoledì sarà di riferimento in vista del match contro di loro". Ancora incerto il futuro sulla panchina blaugrana, su Unzué dice "Ho già risposto, non voglio interferire con la scelta", mentre su Sampaoli "Non lo conosco, non so come lavora". Cosa aspetta lui come allenatore, invece: "Me ne vado dal Barcellona, da casa mia, ho bisogno di riposo per recuperare le energie".