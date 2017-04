Davvero surreali i numeri di Luis Enrique nelle sfide contro la Juventus, allo Juventus Stadium. L'allenatore del Barcellona - tra esperienza blaugrana e Roma - è stato allo Stadium per tre volte in carriera: la prima, un 3-0 per la Juve in Coppa Italia con la Roma. La seconda, un 4-0 per la Juventus sempre sulla panchina della Roma. La terza, questo secco 3-0 in Juventus-Barça.