Inizia il 2017 del Barcellona, inizia domani sera al San Mamés, contro il Bilbao. Così Luis Enrique si è presentato alla prima conferenza stampa dell'anno, che precede la sfida in Coppa del Re. Diversi i temi toccati, con un focus particolare naturalmente sul mercato.



"Il bilancio ad un anno dalla sanzione della FIFA è positivo, ho giocatori importanti per la squadra, l'anno scorso quando sono arrivati si sono trovati in una situazione complicata, però si sono adattati, con più minuti Arda Turan con meno Aleix VIdal, ma vedo bene entrambi. Il mercato invernale è molto complicato, però siamo aperti ai rinforzi che arriveranno e anche alle possibili cessioni. Ma nonostante questo sono contento con la mia rosa. La possibilità di giocare 19 partite nei prossimi due mesi sarebbe una gran notizia, perchè vorrebbe dire andare avanti in ogni competizione, per questo ci vogliono molte risorse, come quelle che ho a disposizione, e bisogna saperle usare."



Nemmeno nella prima conferenza dell'anno però Luis Enrique si è risparmiato un'animata discussione con un cronista, che ha stuzzicato l'allenatore blaugrana paragonando il suo percorso a quello di Guardiola, e chiedendo quindi se anche lui fosse prossimo alla fine della sua avventura. "Ti piacerebbe che fosse la fine della mia carriera sulla panchina del Barcellona, eh?... Ho imparato che il futuro non esiste, e che bisogna sfruttare ogni giorno che resta."