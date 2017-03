[ÚLTIMA HORA] Luis Enrique anuncia que no serà entrenador del FC Barcelona la propera temporada #FCBlive pic.twitter.com/goX07JgKSW — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 1, 2017

. Lo ha annunciato l'attuale tecnico,in conferenza stampa. Dopo la vittoria per 6-1 contro lo Sporting Gijon, infatti, l'allenatore del club catalano ha annunciato prima nello spogliatoio ai propri giocatori e successivamente in conferenza stampa l'intenzione di lasciare il Barcellona al termine dell'anno.Queste le parole di Luis Enrique: "E' una decisione difficile per me. A inizio anno ci fu una riunione con la dirigenza in cui gli dissi che c'era la possibilità di non rinnovare. Il motivo? E' per come voglio vivere questa professione. Il che significa poche ore di riposo, in cui potersi distaccare".Anche il club catalano, attraverso il proprio profilo twitter ha confermato la notizia.Il Barcellona ora si muoverà sul mercato degli allenatori e sebbene sia viva la pista che porta a, non vanno sottovalutate anche le chance diche a fine stagione lascerà anche lui la. Fra i candidati alla panchina blaugran c'è anche Ronald, attualmente all'Everton e Mauriciotecnico del Tottenham.