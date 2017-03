Secondo il Daily Star, Messi avrebbe intimato ai vertici del Barcellona di cacciare Luis Enrique, altrimenti sarebbe volato in Cina ad accettare una possibile faraonica offerta da 500 milioni di sterline all'anno. La pesante sconfitta contro il PSG in Champions League e il mancato feeling in campo con Andre Gomes sono soltanto gli ultimi episodi di un rapporto in crisi. Luis Enrique via da Barcellona al termine della stagione per il conflitto interno con il fenomeno argentino, dunque?