Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l'Atletico Madrid, della stagione di Aleix Vidal, che è riuscito a rilanciarsi dopo l'avvio difficile: ''Nel calcio ci sono cose così. Ha avuto le sue opportunità e le ha sfruttate al meglio. È migliorato tantissimo, adesso è a un livello molto alto e questa per noi è una grande notizia. Possiamo puntare su un giocatore in più. Vidal si è sempre allenato al meglio, non posso dire niente di male su di lui''.