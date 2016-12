Luiz Adriano è sempre più lontano dal Milan. Come anticipato ieri da Calciomercato.com, l'attaccante brasiliano è molto vicino allo Spartak Mosca. C'è già l'accordo totale tra il classe '87 e il club russo, sulla base di un contratto della durata di tre anni e mezzo con ingaggio di 4 milioni di euro a stagione.



RISPOSTA DOPO IL 26 - Negli ultimi giorni la trattativa ha subito un'accelerata decisiva, dopo la missione milanese di alcuni emissari dello Spartak di settimana scorsa. C'è l'intesa con il Milan, che riceverà un indennizzo, la risposta definitiva dell'attaccante brasiliano arriverà dopo il 26: Luiz Adriano ha deciso di prendersi qualche giorno di tempo per parlare con la famiglia e convincerla ad accettare il trasferimento in Russia, un anno e mezzo dopo aver lasciato l'Ucraina per l'Italia.



IL NO DI MANDZUKIC - Spunta anche un retroscena sulla scelta della società russa: secondo quanto appreso da Calciomercato.com lo Spartak aveva individuato in Mario Mandzukic l'obiettivo numero uno ed era arrivato a offrire 6 milioni a stagione al centravanti croato. L'attaccante della Juventus ha però rifiutato l'offerta e così i dirigenti russi hanno deciso di muoversi su Luiz Adriano. Che ora è sempre più vicino.