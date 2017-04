Il nuovo Milan prende forma e le voci si rincorrono. Tra queste, torna l'accostamento con un centrocampista ambito da tanti club importanti e giá vicino all'Italia più volte, tra Juventus e Inter: si tratta di Luiz Gustavo, centrocampista brasiliano del Wolfsburg, nome spuntato per i rossoneri con l'intermediazione di Giacomo Petralito a curare l'affare.



NON SI TRATTA - L'agenzia che cura gli interessi di Luiz Gustavo da anni peró è la Rogon, una delle più note a livello internazionale, molto forte in Germania. E contattato da Calciomercato.com, Roger Wittmann, agente a capo della Rogon, ha replicato così sull'interesse rossonero per Luiz Gustavo: "La verità è che non c'è nessuna trattativa per Luiz Gustavo al Milan, basta falsità. Non è partito alcun contatto o alcun discorso. Il signor Petralito non è autorizzato a trattare Luiz per nostro conto e non lo sarà per tutti i giocatori della Rogon. Luiz Gustavo non è in trattativa con il Milan". Parole chiare che congelano una prima ipotesi di mercato. Ma le offerte per Luiz Gustavo non mancheranno...