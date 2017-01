Niente Juventus per Luiz Gustavo. Salvo offerte in extremis, salvo ripensamento del Wolfsburg. A mettere la parola fine sulla possibilità di vedere il brasiliano a Torino ci ha pensato il direttore dei Lupi Olaf Rebbe, intervistato da Kicker: "Abbiamo chiuso il mercato, abbiamo fatto quello dovevamo fare. Per Luiz Gustavo non sono arrivate offerte, credo che resterà con noi". Il problema è di natura economica: la Juve ha proposto due milioni più 13 per il diritto di riscatto. Il cub di Bundesliga avrebbe chiesto di alzare l'offerta a 15 milioni più tre di bonus non essendo interessati a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto ma solo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo. Al di là delle dichiarazioni di rito le parti continuano a parlarsi e non è da escludere un colpo di scena nelle ultime ore di mercato.