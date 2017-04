Il nuovo Milan nasce sul mercato in Germania. Sfumati i giovani nazionali tedeschi Dahoud (dal Borussia Monchengladbach al Borussia Dortmund), Rudy e Sule (dall'Hoffenheim al Bayern Monaco), i rossoneri hanno bloccato il terzino sinistro bosniaco Kolasinac, in scadenza di contratto a giugno con lo Schalke, e puntano Luiz Gustavo.



LE CIFRE - Il mediano brasiliano del Wolfsburg è la prima scelta di Fassone e Mirabelli: il prossimo 23 luglio compirà 30 anni, è in scadenza di contratto nel 2018, vale circa 10 milioni di euro e guadagna 5 milioni netti all'anno. Come si legge sul Corriere dello Sport, il Milan è pronto a offrirgli un contratto più lungo, ma meno ricco.