Tra i nomi da sempre sul taccuino di Fabio Paratici e Beppe Marotta, c'è anche il suo. Per l'attacco della Juve, magari già in estate nel caso in cui dovesse partire Mario Mandzukic, il profilo di Romelo Lukaku è sempre tra i primi della lista. E lì è destinato a restarci anche nel caso in cui dovesse arrivare il rinnovo con l'Everton: "Rinnoverà con l'Everton. Stiamo parlando con la società e non ci sono problemi", ha dichiarato Mino Raiola. Niente che possa sopire l'interesse bianconero...