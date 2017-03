Sarà un'estate caldissima per il mercato degli attaccanti. Dalla A di Aubameyang alla Z di Zlatan Ibrahimovic, quasi tutti i grandi centravanti del calcio europeo possono cambiare aria al termine della stagione e già si delineano le possibili destinazioni: Lacazette per l'Atletico Madrid, Aubameyang sogno del Real Madrid e Griezmann per il Manchester United sono alcune delle operazioni più quotate da bookmakers e addetti ai lavori. Tutto delineato? Neanche per sogno, perché a stravolgere la situazione ci pensa Romelu Lukaku: il bomber classe '93, capocannoniere della Premier League con i suoi 21 gol, ha annunciato di aver già preso una decisione sul futuro e con ogni probabilità si tratterà di addio all'Everton. Dove può finire? Il suo trasferimento, un'operazione da oltre 70 milioni di euro, può generare un vero e proprio effetto domino sul resto d'Europa.



In cima ai pensieri di Lukaku c'è il ritorno al Chelsea per riscattare una parentesi che sembrava aver compromesso la sua carriera: i Blues avevano investito 15 milioni di euro per strapparlo all'Anderlecht nel 2012, ma dopo un solo anno bocciatura e prestiti; prima al WBA, poi all'Everton che lo ha rivalutato, riscattato per 35 milioni e ora preparato per il definitivo salto di qualità. Romelu di nuovo a Londra? Trema Alvaro Morata: l'attaccante del Real Madrid era la prima scelta di Conte, che lo ha solo sfiorato alla Juventus (ha spinto per il suo acquisto, salvo poi lasciare i bianconeri a soli 4 giorni dalla conclusione della trattativa, arrivata dopo l'avallo del nuovo tecnico Allegri), ma con Lukaku gli spazi sarebbero chiusi e il Chelsea non investirebbe cifre importanti per un'altra punta. Lo spagnolo dovrebbe cercare così un'altra soluzione per scappare dai blancos e questa potrebbe essere ancora una volta la Juve: il feeling tra i bianconeri e Morata non è mai scemato e se dovesse partire uno tra Mandzukic (Cina e Premier lo cercano) e Dybala (Real Madrid e soprattutto Barcellona) ecco che la Vecchia Signora potrebbe affidarsi a un attaccante pronto a incidere subito sia in campionato che in Europa e ben voluto anche dai tifosi.



Questo lo scenario più probabile, ma non l'unico. Il Chelsea potrebbe anche optare per una rivoluzione in attacco: dentro sia Lukaku che Morata, fuori Diego Costa. Lo spagnolo è corteggiato in Cina, diversi club pronti a coprirlo d'oro, ma ha un sogno nel cassetto: tornare all'Atletico Madrid e se il TAS ridurrà la squalifica che impone il blocco del mercato le porte per questa operazione potrebbero improvvisamente spalancarsi. E anche qui reazione a catena, niente Liga per Alexandre Lacazette: l'attaccante del Lione viene segnalato come molto vicino ai Colchoneros ma se questo scenario dovesse verificarsi (molto complicato) tornerebbe di moda per Arsenal, Inter e Milan, con una valutazione che si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro. Le alternative per Lukaku? Difficile vederlo in Italia nonostante Juventus e Milan lo abbiano seguito anche nel recente passato, anche da Spagna e Germania non arrivano grandi segnali, mentre il PSG è ancora un rebus. L'unica suggestione alternativa è il Manchester United, ma tutto dipende da Ibrahimovic: lo svedese potrebbe continuare un altro anno con i Red Devils e questo convincerebbe la dirigenza a cercare un attaccante compatibile con lui, Griezmann il nome più caldo, piuttosto che il suo erede; se invece Ibra dovesse lasciare allora Raiola non avrebbe esitazioni a continuare il suo sodalizio con lo United, dove ha già 'piazzato' anche Pogba e Mkhitaryan.



Che sia Chelsea o Man United, Lukaku è pronto a sconvolgere i piani per il valzer delle punte: sarà un'estate da fuochi d'artificio.



