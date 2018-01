Mancano ancora qualche giorno e gli ultimi controlli, ma il Napoli si prepara a riaccogliere Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam. Lunedì, infatti, i due calciatori saranno a Villa Stuart, dove si sottoporranno a una visita specialistica dal dottor Mariani. Se gli esiti, come si aspetta il club di Aurelio De Laurentiis, saranno positivi, i due potranno aumentare i rispettivi carichi di lavoro e si avvicinerebbero al rientro in campo, che per l'attaccante polacco potrebbe arrivare entro la prima metà di febbraio.



CAMBIA IL MERCATO - Due ritorni importanti per il Napoli, che permetteranno a Maurizio Sarri di fare maggiore turnover, soprattutto nel reparto avanzato, dove Mertens negli ultimi tempi è apparso stanco. Con un Milik e un Ghoulam in più nel motore, gli azzurri potranno concentrare gli sforzi sul mercato su altri reparti: molto probabilmente verranno rinviati a giugno gli arrivi di Inglese e un terzino (Vrsaljko in pole), mentre per gennaio tutte le attenzioni del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, saranno sugli esterni d'attacco: a giorni arriverà la risposta di Simone Verdi, col Bologna che ha aperto alla sua cessione, mentre in alternativa viene tenuta calda la pista che porta a Gerard Deulofeu.