Sebastiano Luperto, nuovo difensore dell'Empoli in prestito dal Napoli,si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi: “Aspettare così a lungo mi ha dato un po’ di fastidio, ma sapevo che l’Empoli credeva in me e quindi non ho avuto dubbi a intraprendere questa strada. Il Napoli spingeva per mandami qui perché sapeva cosa avrei trovato e riteneva che fosse la piazza ideale per me .Ritrovo con piacere giocatori che conosco bene com Provedel, El Kaddouri e Piu”.