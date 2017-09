Il Direttore Sportivo del Palermo Fabio Lupo ha parlato a FirenzeViola.it del trasferimento di Simone Lo Faso dalla società siciliana alla Fiorentina: "Il giocatore era attenzionato da diverso tempo. Io sono entrato a giugno e già era tra i più richiesti, e non solamente in Italia. Sembrava vicino al Monaco prima e al Sassuolo poi, ma Corvino e la Fiorentina sono stati bravi, ed hanno realizzato un'ottima operazione di mercato. Noi, dal nostro punto di vista, gli abbiamo dato un'opportunità, dato che poteva avere qualche spazio in meno. Noi perdiamo la prospettiva di poter fare un incasso certamente maggiore in futuro: per dirla con un proverbio abbiamo preferito l'uovo oggi alla gallina domani. Ci sono momenti nei quali è giusto rischiare. La Fiorentina guadagna uno dei migliori prospetti U20 ad un costo poi non così straordinario".