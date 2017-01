La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. L’Alessandria ha trovato l’accordo con il Parma per il prestito di Evacuo (dopo la gara di Venezia): un colpo che libera così Marconi per il Lecce. Altre del girone A: la Cremonese risponde con Talamo (Latina), Raffini (Pordenone) va alla Lucchese che oggi firma con D’Auria (Monopoli), Luciani (Venezia) vicino all’Arezzo, Campagnacci (Benevento) è del Siena e la Lupa Roma prende Valotti (Brescia, era alla Fidelis Andria).



Nel girone B il Parma stringe per Schiavi (Salernitana) e Galano (Vicenza), il Sudtirol firma con Lupoli (Pisa), Bobb (Taranto) verso il Padova, Gaiola (Padova) vicino al Santarcangelo, il Teramo vuole Colombi (Maceratese), per il Lumezzane c’è Marra (Pro Piacenza), al Mantova il giovane Haouhache (Cremonese) liberando Ruopolo per il Rezzato (Eccellenza), e l’Ancona preleva Di Dio dal Siracusa a cui vanno in cambio Malerba e De Silvestro.



Nel girone C infine il Foggia si avvicina a Russotto (Catania), Rolando (Latina) torna al Matera che rischia di perdere Pozzebon (Messina) per l’inserimento del Catania (offre in cambio Anastasi e uno tra Gladestony e De Rossi), il Cosenza chiude per Letizia (Foggia), Amelio (Melfi) va alla Vibonese, Gambino (Cosenza) firma col Fondi, la Reggina fa lo scambio Oggiano-Leonetti con il Lumezzane, Sanseverino (Pisa) va al Messina che potrebbe avere Momentè dall’Ancona in cambio di Maccarrone, e il Monopoli rimanda Mouzakitis in Grecia prendendo il greco-albanese Vuthaj e l’italo-marocchino El Friyekh.