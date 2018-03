Luca, terzino del, dedica un pensiero a Davide, con il quale è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero: "Ora so per certo che se ne vanno sempre le persone migliori, sei stato un amico, un compagno e ti porterò sempre nel cuore.. se ho questa testa pelata è per colpa tua!! hai tagliato tutti i miei boccoli!! Ora proteggi le tue principesse e la tua famiglia da lassù.. non dimenticarti di noi, noi non lo faremo.. ciao Astorello, ciao AMICO mio!".