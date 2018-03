Franco Baresi, leggenda del Milan, ricorda Davide Astori a Milan Tv: "Ho vissuto con lui il percorso in Primavera. Era un ragazzo perbene, con una famiglia sana che gli aveva trasmesso valori e sani principi. Non ci sono parole per descrivere quanto successo ed esprimere le sensazioni che si provano in un momento come questo. Era un ragazzo di grandi qualità tecniche. Aveva grande voglia, intelligenza e tenacia che gli hanno permesso di raggiungere traguardi importanti. È sempre stato un ragazzo a modo, stimato da tutti, compagni ed avversari. Lo ricordo con affetto".