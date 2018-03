Leonardo, difensore e capitano del, compagno didi Davide, pubblica una lettera su Instagram per il capitano dellascomparso oggi: "Ciao Grande Asto, era così che ti chiamavo quando ci incontravamo, per una partita che ci vedeva avversari o per un raduno in Nazionale. Un sorriso e un abbraccio di quelli veri, una persona leale, onesta e umile. Quante volte abbiamo riso, scherzato, gioito insieme. Quante chiacchierate a tavola seduti accanto, o lungo il corridoio che a Coverciano porta alle camere, o in campo, e anche in camera.“Dai Leo sventagliamela come sai” era quello che mi ripetevi ogni allenamento durante la tattica.Con quel sorriso che non finiva mai e che faceva capire quanto di buono c’era dentro di Te.Te ne sei andato a giocare lassù e so che lo farai sempre con un grande sorriso. Quello che ti ha sempre contraddistinto. Sei un grande amico mio.Mancherai. Leo".