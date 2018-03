Filippo Galli, ex difensore del Milan e responsabile del settore giovanile rossonero, parla a Milannews.it ricordando Davide Astori, cresciuto nel vivaio milanista: "C'è profondo dolore e tristezza. Era un ragazzo d'altri tempi, educato, solare, sempre sorridente e positivo. Pensare che sia venuto a mancare così, non risvegliandosi più nel letto, è una cosa incredibile. Il pensiero, ovviamente, va alla famiglia, alla moglie e alla bambina di due anni. Non ci si capacita per una cosa del genere. Tra l'altro lui, ogni tanto, veniva in una pizzeria a Monza per ritrovare i suoi ex compagni nella Primavera della Milan: Lambrughi, Marzeglia e Luca Antonelli. Si vedevano lì e io ho avuto modo di incontrarlo anche non molto tempo fa. Io Davide l'ho avuto nei due anni in cui ero collaboratore di Franco (Baresi, ndr), quando lui allenava la Primavera rossonera. Nel terzo anno, quando io ho preso la guida tecnica, Davide ha fatto il ritiro con me e poi, insieme alla società, si è deciso di mandarlo in prestito a Pizzighettone e da lì è cominciata la sua carriera professionista. Era un ragazzo con la testa sulle spalle, uno davvero da prendere come esempio per gli altri giovani e per chi vuole fare questo sport".