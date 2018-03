Il Torino, appresa la notizia, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Davide Astori. Sulla pagina Facebook della società granata, migliaia sono stati i commenti per ricordare il calciatore ed esprimere vicinanza al popolo viola: “Fratelli viola, abbiamo patito la tragica morte di Meroni e questo ci permette oggi di capirvi di più e di starvi più vicino. Oggi perdiamo un uomo, un capitano ed un rappresentante della nostra nazionale”, scrive Antonio. “Non ci volevo credere, condoglianze a tutta la famiglia, alla Fiorentina e a tutti i tifosi viola da un tifoso granata“, ribadisce Stefano. “Non mi do pace!!!forza fratelli viola e un abbraccio a Francesca e sua figlia, Vittoria“, le parole di Barbara. Questi, come molti altri, a testimoniare l’unione e il sostegno in un momento così difficile.