“Sarah Felberbaum avrebbe dovuto essere qui in questa notte degli Oscar ma ha deciso di soprassedere per rimanere accanto a suo marito, Daniele De Rossi, ex compagno di squadra e grande amico di Davide Astori”. Con queste parole è stata annunciata l’assenza della moglie del capitano della Roma alla maratona di Sky per gli Oscar 2018. L’attrice avrebbe dovuto partecipare insieme a Francesco Castelnuovo, Gianni Canova, Denise Negri e Diletta Leotta; dopo la scomparsa del capitano della Fiorentina, però, ha deciso di rinunciare per star vicino a De Rossi, rimasto scioccato dalla morte del suo compagno di nazionale ed amico.