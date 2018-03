Claudio Lotito, presidente della Lazio, commenta così, come riporta lalaziosiamonoi.it, la scomparsa di Davide Astori: "Sulla morte improvvisa di Astori mi auguro che sia dettata da una situazione non ponderabile. Gli atleti sono sottoposti a tutta una serie di controlli, probabilmente non era prevedibile. Ci sono anche cose fulminanti e dalle quali è impossibile capire la causa. E’ chiaro che la modalità di morte fa riflettere su tante situazioni e soprattutto bisogna prevenire quanto più possibile certi fenomeni, attraverso maggiori controlli. Ripeto, sono fattori legati a fenomeni non preventivati"



"E’ una grave perdita. Un ragazzo di 30 anni, un capitano, che lascia la famiglia. Ci siamo uniti al cordoglio della Fiorentina perché, al di là delle partite e dell’essere avversari in campo, al di fuori siamo una grande famiglia dove deve essere sempre rispettato il valore dell’individuo e dell’essere umano. Il rinvio delle partite? E’ una scelta fatta dal presidente del Coni, che svolge anche il ruolo di commissario Figc. Ha scelto lui autonomamente, io non commento le scelte degli altri".