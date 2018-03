Questa sera, a San Siro, si sarebbe dovuto giocare il derby tra Milan e Inter. Poi, l'improvvisa scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, ha sospeso l'intera giornata di Serie A. Come riporta Sky Sport, quando la sospensione non era ancora ufficiale, Leonardo Bonucci e i senatori rossoneri hanno contattato Andrea Ranocchia e i colleghi nerazzurri mettendosi d'accordo a non scendere comunque in campo questa sera.