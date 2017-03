Alla fine Lyanco arriverà a Torino, ma non per giocare con la Juve. Eppure sembrava tutto fatto, accordo trovato o quasi col San Paolo, così come quello con il giocatore e il suo entourage. Che pur di sposare la causa bianconera aveva infine accettato l'idea di entrare in orbita Juve pur passando dalla porta secondaria di un trasferimento intermedio in un club amico dei bianconeri, per una sinergia che avrebbe permesso a Lyanco di farsi le ossa in serie A per almeno una stagione e alla Juve di evitare di occupare subito anche il secondo slot da extracomunitario (che avrebbe in ogni caso dovuto liberare cedendo all'estero un altro extracomunitario), considerando il primo già riservato per Rodrigo Bentancur. A patto ovviamente che questo club di transizione, per così dire, potesse andare bene per le grandi ambizioni di Lyanco, determinato a giocare in club che fosse almeno nelle intenzioni pronto a puntare ad un posto in Europa. Un club che aveva assunto almeno in un primo momento le fattezze del solito Sassuolo, soluzione infine gradita dal giocatore dopo una lunga valutazione.

IMPREVISTO NEROVERDE – In questo caso, però, la volontà del Sassuolo non è coincisa con quella della Juve. A far saltare il banco, agevolando la rimonta e infine il sorpasso del Toro a cui è 'bastato' pareggiare l'offerta bianconera, è stato proprio il passo indietro del club di patron Squinzi. Altri i programmi di mercato del Sassuolo, che in questo caso ha preferito salvare il proprio slot da extracomunitario in attesa di sviluppi su altri fronti per la propria campagna acquisti che lo vedrà nuovamente puntare ad un posto in Europa nella prossima stagione. Un dietrofront che non equivale in ogni caso ad una frattura sull'asse Juve-Sassuolo, che rimane assolutamente solido e fruttuoso per entrambe le società. Ma che alla fine è stato decisivo per fare in modo che il derby per Lyanco, vedesse spuntarla il club di Urbano Cairo.