La Juventus rimane in bilico nell'operazione legata al giovane difensore brasiliano Lyanco. Il centrale del San Paolo è praticamente in pugno ai bianconeri, tanto che l'Atlético Madrid ha frenato da settimane: classe 1997, Lyanco è già una colonna dell'Under 20 della Seleçao e la Juve spera di riuscire a completarne il tesseramento. L'accordo economico infatti è stato trovato da tempo col San Paolo così come con il giocatore, pronti 6 milioni più bonus.



Ma i due ostacoli che bloccano l'acquisto sono il tesseramento in un altro club (la Juve non vuole occupare i due slot da extracomunitari subito) e una percentuale sulla futura rivendita da garantire ai possessori del cartellino. Qui tutti i dettagli, nel nostro video.