Con un assist, Goran Pandev è stato decisivo nel pareggio della Macedonia contro l'Italia. A fine partita, l'attaccante del Genoa ha parlato a Rai Sport: "Secondo me è stata una bella partita, noi abbiamo difeso bene, abbiamo sfruttato un contropiede e abbiamo fatto gol. Contro le grandi squadre devi giocare così, altrimenti ti fanno quattro gol e non la riprendi più. Noi abbiamo giovani che stanno crescendo e speriamo facciano bene in futuro. Preoccupato per l'Italia? No, l'Italia è una grande squadra e penso che riuscirà ad andare in Russia. Ha grandi giocatori".