Negli ultimi giorni di calciomercato, Cairo e Petrachi hanno provato a portare a Torino Zinedine Machach, centrocampista francese di proprietà del Tolosa ma attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia.

I dirigenti granata non sono però riusciti a portare a termine l'affare, il club di Marsiglia infatti, pur non considerando Machach un titolare, non ha voluto mette fine anticipatamente al prestito. Come riporta Toro.it, il Torino però, anche ora che il mercato invernale è chiuso, ha continuato a tenere vivi i contatti con il Tolosa per cercare di arrivare ad un accordo per l'acquisto del centrocampista la prossima estate: è Machach infatti è l'obiettivo numero uno per rinforzare la linea mediana di Mihajlovic.