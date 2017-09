Zinedine Machach è ai ferri corti con il Tolosa. Il rapporto tra il centrocampista e il club francese sembra essere ormai arrivato al capolinea: il giocatore lo scorso sabato ha avuto un duro scontro con l'allenatore della squadra B, Denis Zanko, non avendo accettato la "retrocessione" dalla prima squadra del Tolosa. Il club sembra ora intenzionata a vendere il prima possibile il giocatore. Nelle prossime ore i dirigenti del club transalpino incontreranno l'agente del mediano per iniziare a trovare una soluzione al caso scoppiato negli scorsi giorni.



La soluzione potrebbe essere la cessione del giocatore al Torino alla riapertura del mercato il prossimo gennaio. Il ds Gianluca Petrachi da tempo segue Machach e anche lo scorso agosto ha provato a portarlo in granata ma la trattativa non è andata a buon fine: ora però i discorsi con il Tolosa potrebbero riallacciarsi e il francese potrebbe diventare a gennaio un nuovo centrocampista del Torino.