Nel corso di un'interivsta concessa a ESPN Federico Macheda, ora attaccante del Novara, ha raccontato il passaggio dal Manchester United alla Sampdoria: "Ho fatto arrabbiare Ferguson. Al Manchester avevo giocato qualche partita, ma avevo bisogno di giocare ogni settimana. Ferguson mi voleva mandare in prestito, è stato ragionevole. Molti club di Premier League mi avrebbero preso, come Everton e Sunderland. Ma io volevo giocare in Italia, in Serie A. Ferguson non era d'accordo e mi ha detto che sarebbe stato meglio se avessi giocato in prestito in Inghilterra in modo che potesse tenermi d'occhio e mi ha detto che in Italia non aveva lo stesso potere. Ho insistito per l'Italia ed è stato l'errore peggiore della mia vita, avrei dovuto dargli ascolto. In quella stagione la Sampdoria era arrivata ai preliminari di Champions League, avevano una buona squadra. Avrei sostituito Cassano e giocato in attacco con Pazzini. Sono partito bene e ho giocato subito contro l'Udinese, poi ho giocato da titolare contro Milan, Napoli, Juventus e Roma. Dopo un po' hanno ceduto Pazzini all'Inter, avevo solo 19 anni e mi sono dovuto prendere una responsabilità che non potevo prendermi. Mi dicevano: 'Viene dal Manchester United, chi si crede d'essere'. Ho perso fiducia in me stesso e ho cominciato a chiedermi se fossi abbastanza bravo".