"Giggs". Silenzio. Poi, l'urlo: "Machedaaaaaaaa". Voce del telecronista inglese che si rompe, Fletcher che strattona quel giovane romano per sommergerlo. Manchester United 3, Aston Villa 2, decide Federico Macheda. Al 90esimo. Una storia, poi, che 6 giorni dopo si è ripetuta: assist di Carrick, gol del 2-1 contro il Sunderland. Reti da predestinato. Con gli occhi di Sir Alex Ferguson che coccolano l'ex Lazio. E invece...



STRADA CHIUSA - Una luce abbagliante, acciecante, che ha fatto perdere a Kiko la strada giusta: un girovagare infinito di prestiti, tra Sampdoria, Queens Park Rangers, Stoccarda, Doncaster, Birmingham, Cardiff, Nottingham Forest e Cardiff. Difficoltà su difficoltà, fallimenti su fallimenti, su quella strada che pareva in discesa, fino a quando non ti ritrovi davanti a un muro che ti sbarra il futuro: svincolato e senza squadra. Ma una via d'uscita si trova sempre...



SECONDA GIOVINEZZA - Allenamenti in solitudine a Roma, prima di accettare la sfida Novara e cimentarsi in quella Serie B mai affrontata prima. Rodaggio iniziale, vista la tanta ruggine, poi il numero 10 dei blu si sblocca, contro lo Spezia, il 25 febbraio. Nelle ultime 5 partite in cui è sceso in campo, poi, il salto di qualità: 4 gol, uno all'Avellino, uno al Verona (foto novaracalcio.com) e due contro il Frosinone secondo in classifica. Contratto in scadenza, con opzione di restare un altro anno: i playoff distano un punto, sono alla portata del Novara, che sogna la A con la coppia Macheda-Galabinov.



ORA PRONTO PER LA A - "Kiko Macheda mi somiglia, il suo debutto ha ricordato il mio". Parola dell'ex compagno Cristiano Ronaldo. Ora, a 25 anni, Macheda vuole riprendersi il tempo perso. Bacchettato da Ferguson perché scelse la A dopo l'esplosione allo United ("Sognavo la A e l'Italia. Ma a 19 anni non ero pronto e persi fiducia"), è tornato a realizzare una doppietta dopo 3 anni (23 agosto 2014, Port Vale-Cardiff 2-3 in EFL Cup), pronto a riprendere il suo cammino,consapevole delle sue qualità, pronto a far urlare qualche altro telecronista. "Machedaaaaaaaa".





@AngeTaglieri88