Massimiliano Maddaloni, vice di Marcello Lippi e profondo conoscitore del calcio cinese, a Radio Blu parla così: 'Cannavaro ha un budget senza limiti, lo ha detto lo stesso presidente del Tianjin. Tutto questo avviene perché il presidente cinese è particolarmente appassionato al calcio in patria e dunque tutti gli imprenditori si vogliono mettere in mostra con grandi investimenti proprio nel calcio cinese. Cannavaro mi ha sempre detto che Kalinic è il giocatore ideale perché perfetto per il 4-3-3 che ha in mente l’allenatore del Tianjin. L’errore che si può fare adesso è pensare che il campionato cinese sia di basso livello e molto facile perché non è assolutamente così'.