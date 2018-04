, al 93' di Real-Juve, èa intervenire in modo scomposto, causando il rigore decisivo per l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League., è ancora il marocchino, e lo guarda mentre quest'ultimo rovescia nella porta della Juventus il gol dell'1-1, riportando il Napoli da -6 a -4. E infine, ieri sera,: 1-0 Napoli e vantaggio in classifica dei campioni d'Italia sui partenopei ridotto a un punto, a quattro giornate dalla fine., un unico protagonista negativo ad accomunarli: Benatia, colui che di fatto in questa stagione è stato promosso da riserva a