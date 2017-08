Leicester, per me è finita. E' questo il messaggio che passa dalle parole di Riyad Mahrez, esterno offensivo algerino, intervistato da Skysports: "​So che la Roma ha fatto un'offerta, che il Leicester ha rifiutato. C'è poco che posso fare, al momento. La Roma è una grande squadra con la quale mi piacerebbe parlare, ma non lo posso fare fino a quando la sua proposta viene accettata dal Leicester. Il club sa quella che è la mia intenzione, fino a quando vestirò la maglia delle Foxes darò il meglio, ma è chiaro che c'è ancora un mese di mercato e spero succeda qualcosa".



FIDUCIA ROMA - Lo scenario, nelle prossime ore, potrebbe cambiare. La Roma ha presentato al Leicester un'altra offerta, la terza: 35 milioni di euro, che si avvicina molto ai 40 chiesti dal club inglese. In attesa di una risposta ufficiale, in casa giallorossa c'è fiducia che l'affare possa andare in porto.