In tribuna col Mk Dons, in campo oggi contro il Wolverhampton. Riyad Mahrez, oggetto dei desideri della Roma per sostituire Mohamed Salah, è stato schierato tra i titolari dall’allenatore delle Foxes Craig Shakespeare nella gara di oggi pomeriggio. Il Leicester è stato sconfitto uno a zero dagli avversari e Mahrez non ha brillato. Il manager del club inglese oggi ha allontanato l’ipotesi di una cessione del giocatore: “Finché il club non riceverà un'offerta adeguata, Mahrez resterà qui. Riyad è un nostro giocatore fino a quando non mi verrà detto diversamente dal consiglio di amministrazione che un'offerta è stata accettata”, le sue parole. Ma la Roma è sempre più vicina all’acquisto dell’algerino, forte soprattutto della volontà del giocatore di cambiare aria e di essere protagonista in Champions League con la maglia giallorossa.



LA STRATEGIA - Dopo le parole di ieri, il direttore sportivo giallorosso Monchi è tornato a fare il punto sulla vicenda Mahrez. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Credo che la squadra sia formata al 90%, ora stiamo cercando l’esterno alto mancino. Non c’è urgenza, anche se vogliamo farlo il prima possibile. Per come la penso, è meglio aspettare un po’ a patto che arrivi il giocatore che vogliamo. Mahrez? La nostra è un’offerta giusta, ora il Leicester deve decidere se vuol vendere il giocatore. Noi stiamo valutando anche altre opzioni, non possiamo contare solo su questa possibilità perché sarebbe un male per la società”. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Leicester ha rifiutato la seconda offerta della Roma da 30 milioni più 5 di bonus (facilmente raggiungibili). Giusta la proposta secondo Monchi, non per il Leicester. La richiesta resta di 40 milioni di euro per club esteri (come la Roma) e 50 per le squadre di Premier League.



ULTIMATUM? - La distanza tra l’offerta della Roma e la domanda del Leicester è di circa 5 milioni, un gap che per adesso non sblocca la trattativa. La Roma ritiene giusta l'ultima offerta, di contro il Leicester non ha urgenza di vendere e dopo aver fissato il prezzo non intende muoversi. Ultimatum della Roma? Non proprio, perché Monchi anche nella trattativa per Gregoire Defrel aveva più volte dichiarato di non aver più intenzione di avanzare una nuova offerta. L’attaccante francese - a lungo trattato dal direttore sportivo giallorosso - alla fine è arrivato alla corte di Eusebio Di Francesco, dopo un lungo tira e molla col Sassuolo. E Mahrez? Anche lui a breve può arrivare alla Roma, nonostante le parole provenienti dal Leicester e dalla Roma stessa. L’obiettivo numero uno per sostituire Mohamed Salah resta lui, Monchi si guarda attorno per trovare un’alternativa, ma anche per mettere il Leicester spalle al muro. Il giocatore vuole la Roma, la distanza è di soli 5 milioni e la volontà dell'algerino può essere fondamentale nell'operazione.