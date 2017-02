L'ex allenatore della Juventus Luigi Maifredi parla a Radio Blu a proposito delle scelte tattiche del tecnico della Fiorentina Paulo Sousa: “Le scelte di Sousa? Quando viene fatto una formazione, l’allenatore si basa su cosa ha visto in settimana. L’assenza di Bernardeschi ha scombussolato la squadra e senza di lui perdi fantasia e inventiva. In Italia siamo tutti allenatori, ed è chiaro che il giorno si a va acriticare le scelte. Sousa ha dimostrato di essere un buon allenatore e solo lui ci può spiegare perché non ha messo in campo Babacar. Chiesa lo vidi durante una partita della Primavera contro la Juventus e mi impressionò molto, insieme a Mlakar. E’ un talento che andrà sempre a migliorare, ha voglia di correre e soffrire: è impressionante. L’Europa League non è ancora tramontata, ma la squadra viola deve vincere le prossime due partite di campionato contro Torino e Atalanta“.