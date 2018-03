Gigi Maifredi , ex tecnico di Juve (nel 1990/'91), Bologna, Genoa e Brescia, è stato ospite della trasmissione “Pezzi da 90” condotta da Massimo Boccucci sull'emittente umbra Radio Onda Libera .



“ Il Napoli farà affidamento soprattutto sullo scontro diretto ad aprile - ha commentato guardando alla lotta scudetto -, deve far sentire che c'è e la partita di Torino può diventare decisiva. Sarebbe stata determinante anche con la squadra di Sarri avanti di un punto com'era tre giornate fa”.



SULLA JOYA - “ Dybala è un grandissimo giocatore anche se non ancora un fuoriclasse - ha concluso in riferimento a Dybala - E' stato accostato a Messi e Ronaldo, in certi frangenti ha dimostrato tutte le qualità. La Juve dipende da lui e da Higuain ”.