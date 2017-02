A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita col Sassuolo, il direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino ha toccato diversi temi a Premium Sport: "E' una partita importante per non perdere punti in classifica con le dirette concorrenti per l'Europa, speriamo di vincere per la prima volta qui".



Sull'ultimo match prima del closing: "Lo stiamo vivendo con tranquillità e molta emozione, considerando i 31 anni di presidenza Berlusconi e quello che ha fatto Galliani come amministratore delegato. Io lavoro con la stessa voglia del primo giorno. Fino a quando saremo qui, la voglia sarà sempre la stessa. Venerdì si saprà di più, su tutto. Galliani? Per lui non sarà una partita come le altre".



Sul futuro di Donnarumma: "Dopo venerdì si vedrà. Sarà la cordata cinese che parlerà con il procuratore per trovare un accordo. Il ragazzo è tranquillo, ha il Milan nel cuore e credo che si troverà un accordo. Lo spero per il Milan".