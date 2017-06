Secondo quanto riporta As, l'attaccante classe '95 del Malaga Sandro Ramirez è a un passo dal vestire la maglia dell'Everton dopo essere stato molto vicino all'Atletico Madrid, il cui mercato è stato bloccato dal TAS. Per il quotidiano madrileno, l'ex giocatore del Barcellona si è recato in Inghilterra nei giorni scorsi per sostenere le visite mediche con i Toffees prima di fare ritorno nel ritiro della Spagna Under 21 per l'Europeo.