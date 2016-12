Juande Ramos non è più l'allenatore del Malaga. Questo il comunicato ufficiale: "A pochi giorni dalla fine del 2016 Juande Ramos annuncia che non continuerà la sua seconda esperienza sulla panchina del Malaga. Il contratto che legava l'allenatore e la società per altre due stagioni e mezzo è stato risolto con un accordo raggiunto in data odierna. Il Malaga desidera ringraziare Juande Ramos per il suo lavoro e per l'onestà e gli augura buona fortuna per il suo futuro sia dal punto di vista lavorativo che personale".