Giovanni Malagò, presiednte del CONI, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Olimpico e dell'eventualità di rimuovere le barriere: ''I tifosi di Roma e Lazio hanno dimostrato di meritare fiducia e quindi se le cose si risolveranno non possiamo che esserne contenti e soddisfatti. Come Coni, ovviamente, non possiamo intervenire in questioni di pubblica sicurezza, ma speriamo che si arrivi presto a una soluzione che soddisfi tutti e riporti tanti tifosi all’Olimpico''.