Se Milan e Juventus arriveranno in finale di Champions ed Europa League non esiste una data possibile nel calendario per il recupero di Milan-Inter. La conferma è arrivata oggi dal presidente del CONI e commissario della FIGC, Giovanni Malagò, che a margine di un evento al Salone d'Onore del Coni ha confermato la mancata scelta presa nella giornata di ieri.



NON CI SONO SOLUZIONI - "Milan e Juve in finale in Europa? Diciamo che questa è l'unica variabile che non ha soluzione, però è come nella vita: porsi il problema di avere la possibilità di fare due bellissime cose. Fasciamoci la testa quando eventualmente capiterà. E' comunque una cosa che auguro alle due squadre e in assoluto al calcio italiano".