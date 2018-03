Giovanni Malagò, presidente del Coni e commissario della FIGC, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega in corso a Roma, insieme ai due subcommissari: "Ho trovato un clima sereno, tanto che ho scherzato con uno dei presidenti: 'Mi avevi descritto chissà che scene'. Magari potrebbero accadere il 7 maggio (ride, ndr). Il 7 maggio vorrei esaurire il mio compito di commissario, ci sarà una tre giorni per la finale di Coppa Italia a Roma, dove si svolgerà anche la prossima assemblea di Lega. Abbiamo parlato di molte questioni tecniche, c'è un generale clima sereni, sui diritti tv la Lega vuole esercitare la sua funzione di delega. Federazione? Le questioni sono più complesse, sono fiducioso per quanto riguarda la data del 7 per la Lega, ma per la Federcalcio non ho la stessa sicurezza. Il Comitato Olimpico non ha interesse ha commissariare per lungo tempo le federazioni, ma forse il 7 maggio potrò essere più vicino sulla vicenda. Querelle Mediapro-Sky? Ritengo giusto che Sky, fino all'arrivo del primo bonifico non abbia voluto trattare con nessuno, ora la vicenda riguarda i due interlocutori."