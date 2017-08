Il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport.:



Murale di Totti deturpato?: "Qui non serve il presidente del Coni o un cittadino romano, serve solo un minimo di buon senso. E' talmente un gesto non commentabile che altre parole sarebbero superflue. Chi l'ha deturpato non sono tifosi di un'altra squadra, ma vandali. Quando vediamo che la gente si butta nelle fontane per fare lo shampoo, spaccano monumenti...



Sul futuro dello Stadio Olimpico: "Riguardo l'ordine pubblico ci sono le istituzioni e i suoi garanti che se ne occupano. Il Coni con il progetto Stadio della Roma non c'entra nulla, salvo due aspetti. Il primo è che perderemo un grande cliente che sarà difficile sostituire. Dovremo trovare altri utilizzi dell'impianto per renderlo profittevole. Da parte nostra c'è sempre stato politicamente disponibilità ad assecondare il progetto stadio della Roma e della Lazio. Anche qui c'è una totale contraddizione della scelta fatta rispetto alle Olimpiadi. Li il dossier non si è mai aperto. Non si poteva fare la stessa scelta per il nostro progetto? Mi sembra una follia"



Che Serie A si aspetta?: "Non serve uno scienziato o un grande tecnico per dire due cose. Milan e Inter non saranno più deboli come lo state negli ultimi cinque anni. Già questo porta la lotta al vertice più appassionata. Quattro squadre in Champions daranno una valore aggiunto nella parte alta e al tempo stesso allarga la distanza tra le piccole. Si vincerà il campionato con meno punti e squadra ravvicinate, ma si allargherà il distacco tra le grandi e le piccole"