Un'altra stella brasiliana sta arrivando nel calcio dei grandi. Tutti convinti, Malcom è un talento purissimo: ala rapidissima e di ottima tecnica, classe 1997, adesso è seguito dai top club europei dopo i suoi numeri sempre più importanti con la maglia del Bordeaux. Quelli di quest'anno parlano chiaro: 27 presenze in campionato, 8 gol segnati in Ligue1 e 6 assist a condire un'ottima stagione per il brasiliano. E lo aspetta un'estate di fuoco, tanto che Malcom è già stato a un passo dall'Arsenal a gennaio scorso, sarebbe stato il sostituto di Alexis Sanchez se non fosse arrivato Mkhitaryan nell'operazione.



LA JUVE E DOUGLAS - C'è un filo che lega Malcom anche all'Italia. Perché gli uomini dello scouting della Juventus lo hanno seguito a lungo, il ds Paratici conosce il brasiliano a memoria da più di due anni ma adesso per portarlo a Torino servirebbe un grosso investimento. Quello che la Juve ha scelto di fare per il riscatto di Douglas Costa: proprio l'ex Bayern Monaco 'blocca' questa opportunità, i bianconeri prenderanno Douglas a titolo definitivo ma soprattutto lo ritengono un top player su cui puntare anche per il futuro. Per caratteristiche, Malcom assomiglia a Douglas Costa e deve ancora maturare rispetto al prezzo richiesto dal Bordeaux che supera i 40 milioni. Insomma, la Juve è fredda e l'ipotesi Roma (Monchi è suo estimatore) per ragioni di costi resta molto difficile. Ma ne sentiremo parlare: Malcom sarà un protagonista del prossimo mercato.